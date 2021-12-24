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Угроза вторжения в Украину. Россия многое сделала, чтобы это стало возможным, - Ходжес

Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

Вторжение РФ в Украину нельзя считать неизбежным. Однако своими заявлениями Россия уже многое сделала, чтобы такое наступление все же стало возможным.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина бывший командующий войск США в Европе, ведущий военный эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал Бен Ходжес.

"Очевидно, мы хотели бы, чтобы это не превратилось в расширение существующего конфликта. Важно, что люди за пределами Украины понимают, что Россия уже вторглась в Украину и что сейчас на Донбассе продолжаются бои", - отметил Ходжес.

В частности, он подчеркнул, что заявления Кремля - это своего рода язык, предназначенный для эскалации и, возможно, создания повода для "следующих шагов".

"Не думаю, что расширение конфликта неизбежно. Но русские много сделали, чтобы это стало возможным. С точки зрения как наращивания военных возможностей на суше и на море, так и нарратива, их риторики", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что сейчас происходит очень серьезная эскалация. Россияне надеются, что Запад вместе с США, НАТО, Германией и ЕС отступят и пойдут на уступки.

"Опасность в том, что Путин действует на столь высоком уровне терпимости к риску, что потенциал ужасного просчета сейчас даже выше, чем, думаю, был неделю назад", - отметил Ходжес.

Он добавил, необходимо убедиться в том, что США, Германия, Великобритания, Нидерланды, Италия, Франция и другие стоят бок о бок.

"Кремль должен поверить, что мы серьезные. Чтобы там не думали:"мы сможем пережить санкции США, потому что другие по-прежнему открыты для бизнеса". Это ключевое", - резюмировал Ходжес.

Подробнее читайте в материале "Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад".

Напомним, недавно министр обороны России Сергей Шойгу утверждал, что американские частные военные компании якобы готовят провокацию на Донбассе. Причем, с применением химикатов.

Добавим, в России также не исключают, что Москва может передать Беларуси ядерное оружие. А также назвала условие, при котором такой вариант будет рассматриваться.

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