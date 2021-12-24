Загроза вторгнення в Україну. Росія багато чого зробила, щоб це стало можливим, - Ходжес

"Очевидно, ми хотіли б, щоб це не перетворилося на розширення існуючого конфлікту. Важливо, що люди за межами України розуміють, що Росія вже вторглася до України і що зараз на Донбасі тривають бої", - наголосив Ходжес.

Зокрема, він зазначив, що заяви Кремля - це свого роду мова, призначена для ескалації і, можливо, створення приводу для "наступних кроків".

"Не думаю, що розширення конфлікту неминуче. Але росіяни багато зробили, щоб це стало можливим. З погляду як нарощування військових можливостей на суші та на морі, так і наратива, їх риторики", - сказав він.

Експерт підкреслив, що зараз відбувається дуже серйозна ескалація. Росіяни сподіваються, що Захід разом із США, НАТО, Німеччиною та ЄС відступлять та підуть на поступки.

"Небезпека в тому, що Путін діє на настільки високому рівні терпимості до ризику, що потенціал жахливого прорахунку зараз навіть вищий, ніж, гадаю, був тиждень тому", - зазначив Ходжес.

Він додав, необхідно переконатися в тому, що США, Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Італія, Франція та інші стоять пліч-о-пліч.

"Кремль повинен повірити, що ми серйозні. Щоб там не думали: "ми зможемо пережити санкції США, бо інші, як і раніше, відкриті для бізнесу". Це ключове", - резюмував Ходжес.

Детальніше читайте у матеріалі "Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід".