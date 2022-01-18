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Угроза вторжения: Россия может эвакуировать дипломатов из Украины

Новина українською →
Россия, Вторник 18 января 2022 05:15
Угроза вторжения: Россия может эвакуировать дипломатов из Украины Фото: Сергей Лавров, глава МИД РФ (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Дипломатам в двух российских консульствах в Украине было приказано подготовиться к выезду из страны. 5 января страну покинули 18 человек - в основном дети и жены российских дипломатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По словам источника издания в СБУ, в ближайшие дни, ожидается, что из Украины уедут 30 человек из Киева и консульства во Львове.

Согласно заявлению официального представителя США, Вашингтон знал о готовящейся эвакуации.

"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России в Украине в конце декабря и начале января", - говорится в заявлении.

Напомним, недавно заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд завила, что Соединенные Штаты Америки подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину, но пока не собираются их раскрывать.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российский президент Владимир Путин должен выбрать либо путь эскалации и санкций или продолжение переговоров.

Вместе с тем в США заявили, что подготовили проект санкций против России на случай вторжения в Украину, которые, в том числе будут распространяться на Путина.

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