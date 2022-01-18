ru ua
Вт, 18 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Загроза вторгнення: Росія може евакуювати дипломатів з України

Новость на русском →
Росія, Вівторок 18 січня 2022 05:15
Загроза вторгнення: Росія може евакуювати дипломатів з України Фото: Сергій Лавров, глава МЗС РФ (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Дипломатам у двох російських консульствах в Україні було наказано підготуватися до виїзду з країни. 5 січня країну покинули 18 осіб - в основному діти і дружини російських дипломатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За словами джерела видання в СБУ, найближчими днями, очікується, що з України поїдуть 30 осіб з Києва та консульства у Львові.

Згідно із заявою офіційного представника США, Вашингтон знав про підготовку евакуації.

"У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд готувався до евакуації членів їхніх сімей з посольства Росії в Україні в кінці грудня і початку січня", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, нещодавно заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд завила, що Сполучені Штати Америки підготували 18 сценаріїв на випадок вторгнення Росії в Україну, але поки не збираються їх розкривати.

Раніше прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що російський президент Володимир Путін має вибрати або шлях ескалації і санкцій або продовження переговорів.

Разом з тим у США заявили, що підготували проєкт санкцій проти Росії на випадок вторгнення в Україну, які, в тому числі будуть поширюватися на Путіна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війська РФ
NEWS
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
DAILY
Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік