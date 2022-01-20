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Угроза вторжения России. Привлекут ли терроборону отражать агрессию: ответ командующего

Автор: Сергей Пышкин

Пока неизвестно, будет ли участвовать в зоне ведения боевых действий территориальная оборона в случае полномасштабного вторжения в Украину со стороны России. Сейчас в Верховной раде работают над внесением изменений в законе "Об основах нацсопротивления".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова командующего сил территориальной обороны ВСУ Юрия Галушкина в интервью для "Укринформа".

По словам Галушкина, терроборона не будет участвовать в наступательных операциях, поскольку сегодня речь идет именно об открытой агрессии со стороны Российской Федерации, в связи с чем речь идет исключительно об обороне страны. Также Верховная рада уже работает над решением вопроса, применять ли терроборону в пределах или же в зоне боевых действий.

"В законе написано: "Принять все необходимые меры для защиты...", это значит: "своевременное реагирование и принятие необходимых мер по защите территории и защиты населения в определенной местности до момента развертывания в пределах такой территории группировки войск/сил". Конечно, будем защищать страну, честно и преданно”, - отметил командующий сил территориальной обороны ВСУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что спутники компании Maxar Technologies обнародовали новые кадры украинско-российских границ на которых изображены военные силы Российской Федерации.

В частности, американское издание The New York Times опубликовало новую карту скопления российских войск возле Украины.

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