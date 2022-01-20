RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Загроза вторгнення Росії. Чи залучать тероборону відбивати агресію: відповідь командувача

Автор: Сергій Пишкін

Наразі невідомо, чи братиме учать в зоні ведення бойових дій територіальна оборона у разі повномасштабного вторгнення до України з боку Росії. Наразі у Верховній раді працюють над внесенням змін до закону "Про основи нацспротиву".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова командувача сил територіальної оборони ЗСУ Юрія Галушкіна в інтерв'ю для "Укрінформу".

За словами Галушкіна, тероборона не братиме участі у наступальних операціях, оскільки сьогодні йдеться саме про відкриту агресію з боку Російської Федерації, у зв’язку з чим йдеться виключно про оборону країни. Також Верховна рада вже працює над розв'язанням питання, чи застосовувати тероборону в межах або ж в зоні бойових дій.

"У законі написано: "Вжити всіх необхідних заходів для захисту…", це значить: "своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту населення у визначеній місцевості до моменту розгортання в межах такої території угрупування військ/сил". Звісно, будемо захищати країну, чесно та віддано”, - зауважив командувач сил територіальної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що супутники компанії Maxar Technologies оприлюднили нові кадри українсько-російських кордонів на яких зображені військові сили Російської Федерації.

Зокрема, американське видання The New York Times опублікувало нову карту скупчення російських військ біля України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїнаЗбройні сили України