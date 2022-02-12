Угроза вторжения РФ. В штабе ООС рассказали об обстановке на Донбассе

"Обстановка в районе проведения ООС надежно контролируется нашими защитниками. Мы полностью обладаем обстановкой и реально оценивает ситуацию, просчитываем все возможные сценарии ситуации и готовые к ним. В настоящее время ситуация стабильна без существенных изменений", - заявил Павлюк.

При этом он подчеркнул, что оккупационные войска продолжают пренебрегать режимом прекращения огня и обстреливает украинские позиции. При этом Павлюк добавил, что боевики сосредотачивают военную технику за пределами района отвода.

Павлюк заявил, что подразделения ООС при необходимости отвечают на провокации оккупантов. Он также подчеркнул, что военные готовы немедленно реагировать на любые угрозы со стороны российских наемников.