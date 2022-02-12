Загроза вторгнення РФ. У штабі ООС розповіли про обстановку на Донбасі

"Обстановка в районі проведення ООС надійно контролюється нашими захисниками. Ми повністю володіємо обстановкою і реально оцінює ситуацію, прораховуємо всі можливі сценарії ситуації і готові до них. В даний час ситуація стабільна без істотних змін", - заявив Павлюк.

При цьому він підкреслив, що окупаційні війська продовжують нехтувати режимом припинення вогню і обстрілює українські позиції. При цьому Павлюк додав, що бойовики зосереджують військову техніку за межами району відведення.

Павлюк заявив, що підрозділи ООС при необхідності відповідають на провокації окупантів. Він також підкреслив, що військові готові негайно реагувати на будь-які погрози з боку російських найманців.