Угроза ракетных ударов. Россия держит в Черном море 16 "Калибров"

Российские оккупанты вывели два боевых корабля с крылатыми ракетами "Калибр" в Черное море. Опасность ракетных ударов по украинским городам сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"В Черном море корабельное группировки вражеского флота практически не имеет изменений, продолжает держать наготове 2 ракетоносители с 16 "Калибрами" и 1 ВДК", - отмечают украинские военные.

Следовательно, вероятность ракетных ударов остается на высоком уровне. Кроме этого, в прибрежных зонах повышена минная опасность.

Сейчас на море - шторм, мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу.

В ОК "Юг" призвали граждан соблюдать правила и не пренебрегать сигналами о воздушной тревоге.