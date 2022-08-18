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Угроза ракетных ударов. Россия держит в Черном море 16 "Калибров"

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Черное море, Четверг 18 августа 2022 04:35
Угроза ракетных ударов. Россия держит в Черном море 16 "Калибров" Фото: Россия держит в Черном море два носителя "Калибров" (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вывели два боевых корабля с крылатыми ракетами "Калибр" в Черное море. Опасность ракетных ударов по украинским городам сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"В Черном море корабельное группировки вражеского флота практически не имеет изменений, продолжает держать наготове 2 ракетоносители с 16 "Калибрами" и 1 ВДК", - отмечают украинские военные.

Следовательно, вероятность ракетных ударов остается на высоком уровне. Кроме этого, в прибрежных зонах повышена минная опасность.

Сейчас на море - шторм, мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу.

В ОК "Юг" призвали граждан соблюдать правила и не пренебрегать сигналами о воздушной тревоге.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас самые тяжелые бои продолжаются сразу на нескольких направлениях. Речь идет об Авдейском и Бахмутском, а также Харьковской области.

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