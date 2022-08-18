Загроза ракетних ударів. Росія тримає у Чорному морі 16 "Калібрів"

Фото: Росія тримає у Чорному морі два носії "Калібрів" (Скриншот із відео)

Російські окупанти вивели два бойові кораблі з крилатими ракетами "Калібр" у Чорне море. Небезпека ракетних ударів по українських містах зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"У Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту практично не має змін, продовжує тримати напоготові 2 ракетоносії з 16 "Калібрами" та 1 ВДК", - зазначають українські військові. Відтак, ймовірність ракетних ударів залишається на високому рівні. Окрім цього, у прибережних зонах підвищена мінна небезпека. Наразі на морі - шторм, міни можуть дрейфувати, зокрема й до берега. В ОК "Південь" закликали громадян дотримуватися правил і не нехтувати сигналами про повітряну тривогу.