Угроза ракетных ударов по Одессе и области остается очень высокой, - спикер ОВА

В Одесской области нынешняя ночь, 16 мая, прошла без вражеских обстрелов, при этом сохраняется высокая угроза очередных российских ракетных ударов по региону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука .

"Ночь в Одессе и Одесской области прошла спокойно, без обстрелов. Хотя вероятность нанесения ракетных ударов, к сожалению, остается еще очень высокой", - говорится в его утреннем обращении.

Спикер ОВА отметил, что украинские Силы обороны полностью контролируют направление на границе с непризнанным Приднестровьем та территории Молдовы.

Также Братчук призвал одесситов не подвергать себя опасности и не выходить на побережье и на пляжи, напомнив, что накануне были обезврежены две российские морские мины, которые штормом прибило к берегу.