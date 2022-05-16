Угроза ракетных ударов по Одессе и области остается очень высокой, - спикер ОВА

В Одесской области нынешняя ночь, 16 мая, прошла без вражеских обстрелов, при этом сохраняется высокая угроза очередных российских ракетных ударов по региону.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.
"Ночь в Одессе и Одесской области прошла спокойно, без обстрелов. Хотя вероятность нанесения ракетных ударов, к сожалению, остается еще очень высокой", - говорится в его утреннем обращении.
Спикер ОВА отметил, что украинские Силы обороны полностью контролируют направление на границе с непризнанным Приднестровьем та территории Молдовы.
Также Братчук призвал одесситов не подвергать себя опасности и не выходить на побережье и на пляжи, напомнив, что накануне были обезврежены две российские морские мины, которые штормом прибило к берегу.
Ранее сообщалось, что военные показали видео и фото, как были уничтожены 2 вражеские морские якорные мины специалистами Военно-Морских Сил ВСУ.
Также мы писали, что ночью 16 мая в Николаеве прозвучали взрывы, и жителей призвали держаться подальше от окон и оставаться в укрытиях.
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