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ВМС ВСУ показали, как обезвреживали морские вражеские якорные мины в Одесской области

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Одесская область, Понедельник 16 мая 2022 01:15
ВМС ВСУ показали, как обезвреживали морские вражеские якорные мины в Одесской области Фото: военные обезвредили российские морские мины в Одесской области (facebook.com/okPivden)
Автор: Владимир Костырин

Специалисты подрывной команды Военно-Морских Сил ВСУ уничтожили две российские морские мины, которые накануне были вынесены на побережье Черного моря возле Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВМС ВСУ.

Эти морские якорные мины российских оккупантов вынесло штормовой погодой вплотную к побережью недалеко от пляжа в Одесской области

Военные подрывники 15 мая изъяли опасные "морские дары", отнесли в безопасное место и там обезвредили методом подрыва.

Также было опубликовано видео и фото, как морские пиротехники обезвреживали мины.

"На Одесщине 2 морских вражеских якорных мин, которые штормовой погодой были вынесены вплотную к побережью, специалистами подрывной команды Военно-Морских Сил изъяты и обезврежены", - говорится в сообщении.

Подрывники МВС ВСУ обезвредили 2 вражеские морские мины в Одесской области (фото: facebook.com/okPivden)

Напомним, ранее одесситов утром 15 мая предупреждали об уничтожении морских мин 15 мая, которые прибило к побережью возле одного из пляжей области.

Ранее сообщалось, что в Одесской области на пляжах появились противопехотные мины. Гражданским запретили ходить по песку. Также небезопасно сейчас гулять по Одесским пляжам, купаться в Черном море, так как российские оккупанты продолжают размещать морские мины.

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Одесса пиротехники ВМС Украины
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