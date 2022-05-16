В Николаеве раздаются громкие взрывы. Жителей просят оставаться в укрытиях

В Николаеве раздаются взрывы. Мэр города Александр Сенкевич также рекомендовал держаться подальше от окон и по возможности оставаться в укрытиях, или соблюдать правило двух стен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Александра Сенкевича.

Напомним, что в Николаевской области разрушенные мосты заменят временными переправами. Временные строения для проезда уже оборудованы в Вознесенске и Новой Одессе.

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