В Николаеве раздаются громкие взрывы. Жителей просят оставаться в укрытиях
Порт Николаева (Фото: wikipedia.org)
В Николаеве раздаются взрывы. Мэр города Александр Сенкевич также рекомендовал держаться подальше от окон и по возможности оставаться в укрытиях, или соблюдать правило двух стен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Александра Сенкевича.
Напомним, что в Николаевской области разрушенные мосты заменят временными переправами. Временные строения для проезда уже оборудованы в Вознесенске и Новой Одессе.
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