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В Николаеве раздаются громкие взрывы. Жителей просят оставаться в укрытиях

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Николаев, Понедельник 16 мая 2022 05:49
В Николаеве раздаются громкие взрывы. Жителей просят оставаться в укрытиях Порт Николаева (Фото: wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

В Николаеве раздаются взрывы. Мэр города Александр Сенкевич также рекомендовал держаться подальше от окон и по возможности оставаться в укрытиях, или соблюдать правило двух стен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Александра Сенкевича.

Напомним, что в Николаевской области разрушенные мосты заменят временными переправами. Временные строения для проезда уже оборудованы в Вознесенске и Новой Одессе.

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