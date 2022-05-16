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Загроза ракетних ударів по Одесі та області залишається дуже високою, - спікер ОВА

Фото: Одеса (unsplash.com)
Автор: Володимир Костирін

В Одеській області нинішня ніч, 16 травня, пройшла без ворожих обстрілів, при цьому зберігається висока загроза чергових російських ракетних ударів по регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Ніч в Одесі та Одеській області пройшла спокійно, без обстрілів. Хоча ймовірність нанесення ракетних ударів, на жаль, залишається ще дуже високою", - йдеться в його ранковому зверненні.

Спікер ОВА зазначив, що українські Сили оборони повністю контролюють напрямок на кордоні з невизнаним Придністров'ям та території Молдови.

Також Братчук закликав одеситів не наражати себе на небезпеку і не виходити на узбережжя і на пляжі, нагадавши, що напередодні були знешкоджені дві російські морські міни, які штормом прибило до берега.

Раніше повідомлялося, що військові показали відео і фото, як були знищені 2 ворожі морські якірні міни фахівцями Військово-Морських Сил ЗСУ.

Також ми писали, що вночі 16 травня у Миколаєві пролунали вибухи, і жителів закликали триматися подалі від вікон і залишатися в укриттях.

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ОдесаВійна Росії проти України