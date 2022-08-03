Есть ли угроза наступления из Беларуси: оценка эксперта

Россия хочет втянуть Беларусь в войну против Украины, но пока белорусские войска не смогут самостоятельно пойти в наступление.

По его словам, глава Кремля стремится развязать межэтнический конфликт между украинцами и белорусами, который затянется на десятки или даже сотни лет.

" Задача и мечта Путина не просто в том, чтобы Лукашенко ввел многотысячное войско и создал видимость этого конфликта, а чтобы реально белорусы начали воевать против украинцев на народном уровне. Для нас большой вызов, чтобы этого не допустить", - пояснил эксперт.

Из-за этого угроза наступления со стороны Беларуси существует. По мнению Самуся, об этом свидетельствуют активные обстрелы Украины на севере. Таким образом Россия хочет спровоцировать Украину на вооруженный ответ.

" У Лукашенко также есть свои ракеты - китайские "Полонез", которые бьют на расстояние до 300 километров. Он мог бы тогда уже самостоятельно нанести удары по Украине... И после этого уже можно было бы говорить о высокой вероятности реального конфликта", - добавил он.

Самусь подчеркнул, что пока армия Беларуси не готова к военному конфликту. Но в случае втягивания в войну Александр Лукашенко сможет собрать 100 тысяч солдат.