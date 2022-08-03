Чи є загроза наступу з Білорусі: оцінка експерта
Росія хоче втягнути Білорусь у війну проти України, але поки білоруські війська не зможуть самостійно піти у наступ.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.
За його словами, голова Кремля прагне розв'язати міжетнічний конфлікт між українцями та білорусами, який затягнеться на десятки чи навіть сотні років.
"Завдання і мрія Путіна не просто в тому, щоби Лукашенко ввів кількатисячне військо і створив видимість цього конфлікту, а щоби реально білоруси почали воювати проти українців на народному рівні. Для нас великий виклик, щоби цього не допустити", - пояснив експерт.
Через це загроза наступу з боку Білорусі існує. За думкою Самуся, про це свідчать активні обстріли України на півночі. Таким чином Росія хоче спровокувати Україну на збройну відповідь.
"У Лукашенка також є свої ракети - китайські "Полонез", які б'ють на відстань до 300 кілометрів. Він міг би тоді уже самостійно нанести удари по Україні... І після цього вже можна було б говорити про високу ймовірність реального конфлікту", - додав він.
Самусь підкреслив, що поки армія Білорусі не готова до воєнного конфлікту. Але у разі втягнення у війну Олександр Лукашенко зможе зібрати 100 тисяч солдатів.
Нагадаємо, що військова розвідка зазначає, що армія Росії може повернутися в Білорусь за два-три тижня, якщо у них буде така потреба.
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