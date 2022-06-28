Угроза нападения Беларуси увеличивается, - мэр Житомира

"Идет попытка втянуть в войну белорусскую армию непосредственно с территории Беларуси. Поэтому если несколько недель назад я говорил, что вероятность нападения белорусской армии на Украину невысокая, то сейчас ситуация меняется очень сильно. Будем смотреть, но мы точно будем готовы к этому", - сказал он.

Кроме того, ранее Сухомлин призывал горожан 27 июня быть внимательными и не игнорировать сигналы тревоги.

Он сообщил, что накануне получил информацию из официальных источников, что оккупанты могут нанести ракетный удар по одному из военных объектов и по самому Житомиру. Мэр города добавил, что перед ракетным ударом 24 июня он получал аналогичную информацию.

"Слава Богу, сегодня информация не подтвердилась и все было тихо. Но также может быть, что на это повлияла реакция мира на Кременчуг, в результате чего РФ подвинула те планы, которые были", - сказал он.