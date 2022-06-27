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Жителей Житомира предупреждают об опасности этой ночью: в чем причина

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Украина, Понедельник 27 июня 2022 20:32
Жителей Житомира предупреждают об опасности этой ночью: в чем причина Фото: жителей Житомира предупреждают об опасности (Facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Жителей Житомира призывают быть внимательными этой ночью и не пренебрегать сигналами тревоги. Есть вероятность ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Житомира Сергея Сухомлина.

Городской голова Житомира призвал горожан сегодня, 27 июня, вечером и ночью не игнорировать сигналы тревоги.

"Почему я сегодня так обращаюсь, я прошу вас именно сегодня вечером, сегодня ночью не пренебрегать сигналами тревоги. Дай Бог, чтобы я был не прав, но все же что-то мне подсказывает, что именно сегодня вечером, ночью может быть опасно и в Житомире тоже, поэтому пожалуйста сигнал тревоги - бомбоубежище, укрытие, подвалы все что может защитить", - призвал Сергей Сухомлин.

Напомним, в ночь на 25 июня во время моссового ракетного удара по Украине под обстрел попала и Житомирская область.

Сегодня россияне с самолета ударили по ТЦ в Кременчуге. Там находилось более 1000 гражданских.

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