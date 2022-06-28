Загроза нападу Білорусі збільшується, - мер Житомира

"Йде спроба втягнути у війну білоруську армію безпосередньо з території Білорусі. Тому, якщо кілька тижнів тому я казав, що ймовірність нападу білоруської армії на Україну невисока, то зараз ситуація змінюється дуже сильно. Будемо дивитися, але ми точно будемо готові до цього", - сказав він.

Окрім того, раніше Сухомлин закликав містян 27 червня бути уважними і не ігнорувати сигнали тривоги.

Він повідомив, що напередодні отримав інформацію з офіційних джерел, що окупанти можуть нанести ракетний удар по одному з військових об'єктів і по самому Житомиру. Мер міста додав, що перед ракетним ударом 24 червня він отримував аналогічну інформацію.

"Слава Богу, сьогодні інформація не підтвердилася і все було тихо. Але також може бути, що на це вплинула реакція світу на Кременчук, внаслідок чого РФ посунула ті плани, які були", - сказав він.