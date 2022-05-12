UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой, - спикер Одесской ОВА

Фото: в Одессе и области остается высокая угроза ракетных ударов (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В Одессе и области остается высокая угроза ракетных ударов. Российские оккупанты активно используют стратегическую авиацию для выявления военных объектов и инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

По его словам, нынешняя ночь прошла тихо без обстрелов. При этом он напомнил местным жителям, что черноморское побережье заминировано, поэтому не стоит гулять по пляжам.

Также Братчук отметил, что российские корабли проводят перегруппировку.

Напомним, в Одессе российские оккупанты разрушили ракетами ТРЦ "Ривьера". Появились фото разрушений.

Мы также писали о том, что над Одессой сбили российский беспилотник "Форпост", который оценивается в 7 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныОдесса