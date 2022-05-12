Загроза нанесення ракетних ударів залишається високою, - спікер Одеської ОВА

В Одесі та області залишається висока загроза ракетних ударів. Російські окупанти активно використовують стратегічну авіацію для виявлення військових об'єктів та інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської обласної Військової адміністрації Сергія Братчука.

Також Братчук зазначив, що російські кораблі проводять перегрупування.

За його словами, нинішня ніч пройшла тихо без обстрілів. При цьому він нагадав місцевим жителям, що Чорноморське узбережжя заміновано, тому не варто гуляти по пляжах.

Нагадаємо, в Одесі російські окупанти зруйнували ракетами ТРЦ "Рів'єра". З'явилися фото руйнувань.

Ми також писали про те, що над Одесою збили російський безпілотник "Форпост", який оцінюється в 7 млн доларів.

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