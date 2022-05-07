ru ua
Сб, 07 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Над Одессой сбили российский беспилотник "Форпост": оценивается в 7 млн долларов

Новина українською →
Одесса, Суббота 07 мая 2022 12:27
Над Одессой сбили российский беспилотник "Форпост": оценивается в 7 млн долларов Фото: над Одессой сбили российский беспилотник "Форпост" (mill.in.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 7 мая силы противовоздушной обороны сбили над Одессой российский беспилотник "Форпост". Его стоимость оценивается в семь миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram.

"Одесса. "Минус" очередной вражеский БПЛА "Форпост". Спасибо силам ПВО!"- написал он.

Стоит отметить, что по данным ОК "Юг", вражеский БПЛА ликвидировали при попытке разведать расположение объектов гражданской и военной инфраструктуры юга страны.

"Беспилотник такого типа является дорогим аппаратом, который оценивается в более 7 млн долларов. Он может нести вооружение - контейнер с ракетой ПТРК", - уточнили в командовании.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские войска потеряли 341 единицу БПЛА оперативно-тактического уровня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса ПВО Война России против Украины
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Ермак: Мы нашей независимостью, суверенитетом и территориями не торгуем