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Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой, - спикер Одесской ОВА

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Одесса, Четверг 12 мая 2022 07:35
Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой, - спикер Одесской ОВА Фото: в Одессе и области остается высокая угроза ракетных ударов (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В Одессе и области остается высокая угроза ракетных ударов. Российские оккупанты активно используют стратегическую авиацию для выявления военных объектов и инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

По его словам, нынешняя ночь прошла тихо без обстрелов. При этом он напомнил местным жителям, что черноморское побережье заминировано, поэтому не стоит гулять по пляжам.

Также Братчук отметил, что российские корабли проводят перегруппировку.

Напомним, в Одессе российские оккупанты разрушили ракетами ТРЦ "Ривьера". Появились фото разрушений.

Мы также писали о том, что над Одессой сбили российский беспилотник "Форпост", который оценивается в 7 млн долларов.

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