Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой, - спикер Одесской ОВА

В Одессе и области остается высокая угроза ракетных ударов. Российские оккупанты активно используют стратегическую авиацию для выявления военных объектов и инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

По его словам, нынешняя ночь прошла тихо без обстрелов. При этом он напомнил местным жителям, что черноморское побережье заминировано, поэтому не стоит гулять по пляжам.

Напомним, в Одессе российские оккупанты разрушили ракетами ТРЦ "Ривьера". Появились фото разрушений.

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