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Загроза нанесення ракетних ударів залишається високою, - спікер Одеської ОВА

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Одеса, Четвер 12 травня 2022 07:35
Загроза нанесення ракетних ударів залишається високою, - спікер Одеської ОВА Фото: в Одесі та області залишається висока загроза ракетних ударів (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В Одесі та області залишається висока загроза ракетних ударів. Російські окупанти активно використовують стратегічну авіацію для виявлення військових об'єктів та інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської обласної Військової адміністрації Сергія Братчука.

За його словами, нинішня ніч пройшла тихо без обстрілів. При цьому він нагадав місцевим жителям, що Чорноморське узбережжя заміновано, тому не варто гуляти по пляжах.

Також Братчук зазначив, що російські кораблі проводять перегрупування.

Нагадаємо, в Одесі російські окупанти зруйнували ракетами ТРЦ "Рів'єра". З'явилися фото руйнувань.

Ми також писали про те, що над Одесою збили російський безпілотник "Форпост", який оцінюється в 7 млн доларів.

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