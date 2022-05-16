Угроза голода увеличивается. G7 призвала Россию деблокировать порты Украины - Ермак

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

Ситуация с продовольственным кризисом ухудшается и из-за аномальной жары в Индии, что также спровоцировало ограничения на экспорт пшеницы из страны. Между тем угроза голода увеличивается.

"G7 призвала Россию немедленно прекратить захватническую войну, блокаду и все другие действия, которые еще больше препятствуют украинскому производству и экспорту пищевых продуктов", - пишет Ермак.

Как отметил глава Офиса, чтобы решить вопрос нарастания кризиса, Украина нуждается в двух вещах: