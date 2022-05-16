Угроза голода увеличивается. G7 призвала Россию деблокировать порты Украины - Ермак
В мире нарастает продовольственный кризис. Страны G7 призвали Россию разблокировать порты Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.
Ситуация с продовольственным кризисом ухудшается и из-за аномальной жары в Индии, что также спровоцировало ограничения на экспорт пшеницы из страны. Между тем угроза голода увеличивается.
"G7 призвала Россию немедленно прекратить захватническую войну, блокаду и все другие действия, которые еще больше препятствуют украинскому производству и экспорту пищевых продуктов", - пишет Ермак.
Как отметил глава Офиса, чтобы решить вопрос нарастания кризиса, Украина нуждается в двух вещах:
- разблокировке портов;
- увеличение поставок оружия, чтобы наши бойцы самостоятельно освободили временно оккупированные территории, где Россия срывает сборы урожая.
Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам президента Владимира Зеленского, страны мира осознают, что чем быстрее Украина победит в войне с Россией, тем быстрее восстановится состояние продовольственного рынка.
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