Чем быстрее освободим Украину, тем быстрее восстановим рынок: Зеленский об угрозе голода в мире
Президент Владимир Зеленский рассказал, что государства мира осознают, что заблокировав Черное море и продолжая войну, Россия ставит десятки стран перед угрозой ценового кризиса или голода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.
По его словам, если страны поддерживают Украину, то они не допустят глобального голода.
Также он отметил, что чем быстрее закончится война, тем быстрее восстановится состояние продовольственного рынка.
"Сейчас поддержка Украины, прежде всего оружием, означает недопущение глобального голода. Чем быстрее мы освободим нашу землю и обеспечим безопасность Украины, тем быстрее восстановим нормальное состояние продовольственного рынка", - сказал Зеленский.
Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал, при каких условиях готов отставить вопрос Крыма.
Также мы писали, что Зеленский назвал первый шаг, который должна сделать РФ для переговоров.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!