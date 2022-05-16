Загроза голоду збільшується. G7 закликала Росію деблокувати порти України, - Єрмак

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Ситуація з продовольчою кризою погіршується й через аномальну спеку в Індії, що також спровокувало обмеження на експорт пшениці з країни. Тим часом загроза голоду збільшується.

"G7 закликала Росію негайно припинити загарбницьку війну, блокаду та всі інші дії, які ще більше перешкоджають українському виробництву та експорту харчових продуктів", - пише Єрмак.

Як відзначив голова Офісу, аби розв'язати питання наростання кризи, Україна потребує двох речей: