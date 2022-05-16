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Загроза голоду збільшується. G7 закликала Росію деблокувати порти України, - Єрмак

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Понеділок 16 травня 2022 11:41
Загроза голоду збільшується. G7 закликала Росію деблокувати порти України, - Єрмак Фото: Андрій Єрмак, керівник Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У світі наростає продовольча криза. Країни G7 закликали Росію розблокувати порти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Ситуація з продовольчою кризою погіршується й через аномальну спеку в Індії, що також спровокувало обмеження на експорт пшениці з країни. Тим часом загроза голоду збільшується.

"G7 закликала Росію негайно припинити загарбницьку війну, блокаду та всі інші дії, які ще більше перешкоджають українському виробництву та експорту харчових продуктів", - пише Єрмак.

Як відзначив голова Офісу, аби розв'язати питання наростання кризи, Україна потребує двох речей:

  • розблокування портів;
  • збільшення поставок зброї, аби наші бійці самостійно звільнили тимчасово окуповані території, де Росія зриває збори врожаю.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами президента Володимира Зеленського, країни світу усвідомлюють, що чим швидше Україна переможе у війні з Росією, тим швидше відновиться стан продовольчого ринку.

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