Загроза голоду збільшується. G7 закликала Росію деблокувати порти України, - Єрмак
У світі наростає продовольча криза. Країни G7 закликали Росію розблокувати порти України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Ситуація з продовольчою кризою погіршується й через аномальну спеку в Індії, що також спровокувало обмеження на експорт пшениці з країни. Тим часом загроза голоду збільшується.
"G7 закликала Росію негайно припинити загарбницьку війну, блокаду та всі інші дії, які ще більше перешкоджають українському виробництву та експорту харчових продуктів", - пише Єрмак.
Як відзначив голова Офісу, аби розв'язати питання наростання кризи, Україна потребує двох речей:
- розблокування портів;
- збільшення поставок зброї, аби наші бійці самостійно звільнили тимчасово окуповані території, де Росія зриває збори врожаю.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами президента Володимира Зеленського, країни світу усвідомлюють, що чим швидше Україна переможе у війні з Росією, тим швидше відновиться стан продовольчого ринку.
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