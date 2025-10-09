Угорський письменник став лауреатом Нобелівської премії з літератури-2025: що відомо

Що відомо про лауреата з літератури

Хто отримав премію минулого року

Минулого року лауреатом Нобелівської премії в галузі літератури стала південнокорейська письменниця Хан Ґан, яка також є лауреаткою Міжнародної Букерівської премії за роман "Вегетаріанка", що розповідає про рішучу відмову жінки від м'ясних продуктів та про руйнівні наслідки такого рішення.

Хан Ґан отримала "Нобелівку" за "її насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя".

Вона стала першою південнокорейською письменницею та першою письменницею з Азії, яка отримала Нобелівську премію з літератури.

За заповітом Альфреда Нобеля, лауреатом премії з літератури має стати автор, який створив найвидатніші роботи в дусі ідеалізму. Спочатку враховували лише твори, написані у році, що передує нагороді, але згодом правило змінили: тепер можуть оцінюватися роботи, чиє значення стало помітним лише недавно.

Цікаво, що здебільшого премію отримує один автор на рік. Лише кілька разів її ділили між двома письменниками - у 1904, 1917, 1966 та 1974 роках.

Нобелівський тиждень-2025

6 жовтня розпочався нобелівський тиждень. Першими оголосили лауреатів у медицині та фізіології - американців Мері Брунков, Фреда Рамсделла та японця Шимона Сакагучі за дослідження периферичної імунної толерантності.