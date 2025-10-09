Угорський письменник став лауреатом Нобелівської премії з літератури-2025: що відомо

У Шведській академії в Стокгольмі оголосили лауреата Нобелівської премії з літератури. Ним став угорський письменник Ласло Краснагоркаї "за його переконливу та пророчу творчість, яка серед апокаліптичного терору підтверджує силу мистецтва".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду Нобеля.
Минулого року лауреатом Нобелівської премії в галузі літератури стала південнокорейська письменниця Хан Ґан, яка також є лауреаткою Міжнародної Букерівської премії за роман "Вегетаріанка", що розповідає про рішучу відмову жінки від м'ясних продуктів та про руйнівні наслідки такого рішення.
Хан Ґан отримала "Нобелівку" за "її насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя".
Вона стала першою південнокорейською письменницею та першою письменницею з Азії, яка отримала Нобелівську премію з літератури.
За заповітом Альфреда Нобеля, лауреатом премії з літератури має стати автор, який створив найвидатніші роботи в дусі ідеалізму. Спочатку враховували лише твори, написані у році, що передує нагороді, але згодом правило змінили: тепер можуть оцінюватися роботи, чиє значення стало помітним лише недавно.
Цікаво, що здебільшого премію отримує один автор на рік. Лише кілька разів її ділили між двома письменниками - у 1904, 1917, 1966 та 1974 роках.
6 жовтня розпочався нобелівський тиждень. Першими оголосили лауреатів у медицині та фізіології - американців Мері Брунков, Фреда Рамсделла та японця Шимона Сакагучі за дослідження периферичної імунної толерантності.
У фізиці премію здобули Джон Кларк, Мішель Деворе та Джон Мартініс за відкриття макроскопічного квантового тунелювання та квантування енергії в електричних колах.
"Нобелівку" у галузі хімії отримали японський науковець Сусуму Кітагава, британець Річард Робсон та американець Омар Ягхі.
Вже завтра, 11 жовтня стане відомий лауреат Нобелівської премії миру-2025.
Цього року особливу увагу привернув Дональд Трамп, висунутий на нагороду представниками Пакистану, Камбоджі, Ізраїлю та республіканськими конгресменами США. Навіть у Верховній Раді України зареєстрували пропозицію його номінувати.
Сам Трамп заявив, що для США буде "образою", якщо він не отримає премію, адже, за його словами, саме він "зупинив сім глобальних конфліктів".