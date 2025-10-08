Нобелівська премія з хімії: хто став лауреатами 2025 року

Нобелівський комітет у середу, 8 жовтня оголосив лауреатів премії у галузі хімії. Ними стали японський науковець науковці Сусуму Кітагава, британець Річард Робсон та американець Омар Ягхі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду Нобеля.

Що відомо про лауреатів з хімії 2025

Вчені визнані переможцями цьогорічної нагороди в галузі хімії "за розробку металоорганічних каркасів".

Лауреати Нобелівської премії з хімії 2025 року створили нові молекулярні конструкції з великими порожнинами, через які можуть проходити гази та інші речовини.

Ці конструкції називаються металоорганічними каркасами (MOF). Їх можна використовувати для отримання води з повітря, уловлювання вуглекислого газу, зберігання токсичних газів або прискорення хімічних реакцій.

Троє вчених розробили нову форму молекулярної архітектури: у ній іони металів є "будівельними блоками", які з’єднуються з довгими органічними молекулами. Разом вони утворюють кристали з великими порожнинами.

Такі матеріали можна налаштовувати - змінюючи їхні компоненти, хіміки можуть створювати MOF, які вловлюють певні речовини, проводять електрику або стимулюють реакції.

Початок досліджень поклав Річард Робсон у 1989 році. Він поєднав іони міді з особливими молекулами, створивши кристал, схожий на діамант, але з великою кількістю порожнин. Його відкриття стало проривом, хоча матеріал виявився нестійким.

Пізніше Сусуму Кітагава і Омар Ягхі вдосконалили цей метод.

У 1990-х - 2000-х роках вони показали, що такі конструкції можуть бути гнучкими, стабільними і керованими, тобто їх можна створювати з потрібними властивостями.

З того часу хіміки створили десятки тисяч видів MOF. Їх можна застосовувати для вирішення важливих проблем. Наприклад: очищення води від шкідливих речовин, розкладання залишків ліків у природі, уловлювання вуглекислого газу або отримання води навіть у пустелі.

Хто отримав премію в галузі хімії минулого року

Нобелівська премія з хімії - це найпрестижніше визнання у світі хімічних наук. Висування кандидатів відбувається через Нобелівський комітет з хімії, який ретельно оцінює наукові здобутки претендентів.

Ця нагорода входить до числа п’яти класичних премій, започаткованих наприкінці XIX століття за заповітом Альфреда Нобеля - винахідника динаміту, промисловця та благодійника.

Для самого Нобеля хімія була ключовою сферою діяльності. Саме завдяки глибоким знанням у цій галузі він створював свої винаходи й удосконалював технологічні процеси. Тому не випадково у своєму заповіті він окремо виділив хімію як одну з найважливіших наук, гідних власної премії.

У 2024 році Нобелівський комітет вирішив розділити премію між двома напрямами досліджень. Половину нагороди отримав американський біохімік Девід Бейкер - за розробку методів обчислювального дизайну білків.

Іншу половину поділили британський вчений Деміс Гассабіс і американець Джон Джумпер - творці системи штучного інтелекту, яка навчилася передбачати просторову структуру білків, розв’язавши наукову проблему, що залишалася нерозгаданою понад 50 років.

Їхні відкриття мають величезне практичне значення: вони допомагають дослідникам краще розуміти, як виникає стійкість бактерій до антибіотиків, і відкривають нові шляхи для створення ефективних ліків майбутнього.

Нобелівський тиждень-2025

У понеділок, 6 жовтня розпочався нобелівський тиждень 2025 року. Першими вже оголосили переможців у сфері медицини та фізіології. Ними стали американські дослідники Мері Брунков і Фред Рамсделл, а також японський учений Шимон Сакагучі. Їх відзначили за проривні дослідження в галузі периферичної імунної толерантності, які допомагають краще зрозуміти роботу імунної системи.

У номінації з фізики цьогорічну нагороду отримають Джон Кларк, Мішель Деворе та Джон Мартініс. Їхні роботи пов’язані з відкриттям явища макроскопічного квантово-механічного тунелювання та дослідженням квантування енергії в електричних колах - досягнення, що розширюють можливості сучасної квантової фізики.

Вже 10 жовтня стануть відомі імена лауреатів Нобелівської премії з літератури, а 11 жовтня оголосять володаря Нобелівської премії миру-2025.

Цього року довкола премії миру спалахнула особлива увага. Дональд Трамп відкрито заявив про своє бажання здобути цю нагороду. Його кандидатуру висунули представники низки країн - Пакистану, Камбоджі, Ізраїлю, а також деякі республіканські конгресмени США.

