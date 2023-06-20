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Угорський міністр заявив, що Будапешт не причетний до вивезення українських полонених з РФ

Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Угорщині заявили, що влада країна нібито не причетна до вивезення з Росії 11 українських військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, яку наводить Index.

Сійярто під час виступу у Парламентській асамблеї Ради Європи зазначив, що вивезення українських військовополонених з Росії є хорошою новиною, адже вони на волі.

При цьому міністр заявив, що передача полонених Угорщині відбулася після "консультацій

Оновлено

військові поїхали до Угорщини нібито за власним бажанням.

При цьому він заперечив, що угорський уряд відмовив українським дипломатам у доступі до них. За його словами,

Росія передала Угорщині українських полонених

Джерела РБК-Україна повідомляли, що Російська православна церква мала намір передати 11 українських військовополонених Угорщині. При цьому рішення не було узгоджено з Україною.

9 червня в Угорщині підтвердили передачу їм полонених українців із Росії.

Пізніше угорського посла викликали до МЗС України через цей випадок.

Важливо, що українські дипломати так і не отримали доступу до полонених в Угорщині. За даними МЗС, їх можуть утримувати в ізоляції та без доступу до відкритих джерел інформації. Тому відомство вимагає допустити консула до українців, щоб він міг оцінити їхній стан і надати консульську допомогу.

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