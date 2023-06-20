Угорський міністр заявив, що Будапешт не причетний до вивезення українських полонених з РФ

Сійярто під час виступу у Парламентській асамблеї Ради Європи зазначив, що вивезення українських військовополонених з Росії є хорошою новиною, адже вони на волі.

При цьому міністр заявив, що передача полонених Угорщині відбулася після "консультацій

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військові поїхали до Угорщини нібито за власним бажанням.

При цьому він заперечив, що угорський уряд відмовив українським дипломатам у доступі до них. За його словами,

Росія передала Угорщині українських полонених

Джерела РБК-Україна повідомляли, що Російська православна церква мала намір передати 11 українських військовополонених Угорщині. При цьому рішення не було узгоджено з Україною.

9 червня в Угорщині підтвердили передачу їм полонених українців із Росії.

Пізніше угорського посла викликали до МЗС України через цей випадок.

Важливо, що українські дипломати так і не отримали доступу до полонених в Угорщині. За даними МЗС, їх можуть утримувати в ізоляції та без доступу до відкритих джерел інформації. Тому відомство вимагає допустити консула до українців, щоб він міг оцінити їхній стан і надати консульську допомогу.

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