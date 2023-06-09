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МЗС викликало на килим угорського повіреного через ситуацію з полоненими

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П'ятниця 09 червня 2023 16:04
МЗС викликало на килим угорського повіреного через ситуацію з полоненими Фото: речник МЗС України Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Угорського повіреного викликали до МЗС України через те, що Російська православна церква без погодження передала країні групу українських військовополонених із Закарпаття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка.

Він зазначив, що звільнення українських полонених - це завжди гарна новина, адже Україна в співпраці із міжнародними партнерами активно працює, щоб повернути усіх наших воїнів додому.

"Водночас український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. Із публічних заяв віцепрем'єр-міністра Угорщини ми дізналися, що Росія передала Будапешту одинадцять українців угорського походження", - написав Ніколенко.

За його словами, до МЗС України сьогодні запросили тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови.

Так, українська сторона передала звернення надати детальну інформацію про наших громадян та невідкладно забезпечити до них доступ для українського консула для того, щоб він міг ознайомитися із їхнім станом здоров'я та надати їм консульську допомогу.

Під час зустрічі окремо наголосили на необхідності координації взаємодії із таких чутливих питань, як звільнення полонених.

Передача полонених Угорщині

Згідно з даними джерела РБК-Україна, РПЦ планувала передати 11 українських полонених Угорщині. У прес-службі РПЦ заявили, що "передача відбулася на прохання угорської сторони".

Сьогодні передачу полонених підтвердили в Угорщині.

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