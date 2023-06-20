Венгерский министр заявил, что Будапешт не причастен к вывозу украинских пленных из РФ

Сийярто, выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы, отметил, что вывоз украинских военнопленных из России является хорошей новостью, ведь они на свободе.

При этом министр заявил, что передача пленных Венгрии последовала после "консультаций

Россия передала Венгрии украинских пленных

Источники РБК-Украина сообщали, что Русская православная церковь намеревалась передать 11 украинских военнопленных Венгрии. При этом решение не было согласовано с Украиной.

9 июня в Венгрии подтвердили передачу им пленных украинцев из России.

Позже венгерского посла вызвали в МИД Украины из-за этого случая.

Важно, что украинские дипломаты так и не получили доступ к пленным в Венгрии. По данным МИД, их могут удерживать в изоляции и без доступа к открытым источникам информации. Поэтому ведомство требует допустить консула к украинцам, чтобы он мог оценить их состояние и оказать консульскую помощь.

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