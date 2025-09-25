ua en ru
Чт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Угорські винищувачі перехопили п’ять російських літаків над Балтійським морем

Четвер 25 вересня 2025 21:21
UA EN RU
Угорські винищувачі перехопили п’ять російських літаків над Балтійським морем Фото: угорські винищувачі перехопили п’ять російських літаків над Балтійським морем (x.com/NATO_AIRCOM)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 25 вересня, два угорські винищувачі Gripen перехопили п'ять російських військових літаків над Балтійським морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування повітряних сил НАТО у соцмережі Х.

Як повідомили в командуванні, російські винищувачі Су-30, Су-35 і три МіГ-31 пролетіли над Балтійським морем поблизу повітряного простору Латвії.

На перехоплення російських літаків з литовської авіабази Шяуляй злетіли угорські винищувачі Gripen.

"Угорщина демонструє прихильність Альянсу до захисту і забезпечення безпеки країн Балтії та їхнього східного флангу", - зазначили в командуванні.

Перехоплення російських винищувачів

Нагадаємо, в середу, 24 вересня, американські винищувачі перехопили російські Ту-95 і Су-35, які пролітали неподалік від Аляски.

Того ж дня Росія здійснила чергову провокацію в Балтійському морі. Російський винищувач пролетів максимально близько над фрегатом Військово-морських сил Німеччини.

Минулого тижня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Вони пролетіли неподалік від Талліна.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Латвія Угорщина Балтійське море Росавіація МіГ-31К
Новини
Трамп вимагає від Путіна зупинити війну: витративши мільйони, майже нічого не захопив
Трамп вимагає від Путіна зупинити війну: витративши мільйони, майже нічого не захопив
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"