Угорські депутати радикально знизили собі зарплати
Угорські законодавці одноголосно проголосували за масштабне скорочення власних заробітних плат та скасування низки пільг. Таке рішення ініціював новий прем'єр-міністр Петер Мадяр задля радикальної економії бюджетних коштів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily News Hungary.
Депутатські зарплати впадуть уже з наступного місяця. Базовий оклад депутата зменшиться одразу на 40 відсотків. Тепер політики отримуватимуть еквівалент 3690 євро до сплати податків. Раніше доходи законодавців були втричі вищими за середню зарплату по країні.
Зміни торкнуться не лише рядових депутатів, адже під скорочення потрапили прем'єр-міністр, спікер та голови парламентських комітетів. Політикам повністю скасували відшкодування за мобільний зв'язок. Також чиновникам урізали надбавки на оренду офісів, житла та утримання персоналу.
За законопроєкт проголосували 189 депутатів, а всього в органі 199 членів, тобто підтримка була абсолютною. Прем'єр пояснює це необхідністю проявити смирення перед виборцями.
Ці заходи мають врятувати бюджет, бо заощаджених коштів вистачить на цілий рік операційних витрат. Прем'єр прямо каже про наслідки багаторічної корупції й планує знизити зарплати мерам міст. Проте це вже викликало опір на місцях.
Головна мета Мадяра - боротьба з розкраданням коштів. Експерти наводять шокуючі цифри: системна корупція за часів Орбана коштувала країні 186 мільярдів євро. Це оцінка за 16 років перебування колишнього очільника країни при владі.
Що ще відомо про стосунки Угорщини та України
В Угорщині заявили про досягнення домовленості з Україною щодо прав угорської меншини, яка може вплинути на переговори про вступ до ЄС. Мадяр зазначив, що український уряд погодився найближчим часом внести узгоджені зміни до законодавства.
За даними ЗМІ, тепер учні класів із навчанням мовами національних меншин зможуть використовувати рідну мову не тільки під час занять, а й під час інших форм спілкування між собою та з учителями.
Крм того, Угорщина розблокувала гроші ЄС, які можуть піти на ППО для України. Рішення про використання коштів з Європейського фонду миру вже узгоджене на рівні європейських послів.