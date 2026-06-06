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Угорщина обмежила видачу нових дозволів мігрантам не з ЄС

17:55 06.06.2026 Сб
2 хв
Один з найголосніших передвиборчих кроків Мадяра набув чинності
aimg Валерія Абабіна
Угорщина обмежила видачу нових дозволів мігрантам не з ЄС Фото: Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр (Getty Images)
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Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр підписав постанову, яка обмежує приплив трудових мігрантів з країн поза ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Що змінюється

Нові дозволи на проживання за схемою для працівників-мігрантів, яку запровадив попередній уряд Віктора Орбана, більше не видаватимуться.

Існуючі дозволи залишаються дійсними до закінчення терміну. Чи можна буде їх продовжити, у постанові не уточнюється.

Йдеться не про повну заборону для громадян країн поза ЄС, а саме про спрощену схему уряду Орбана для працівників з інших країн.

Вона забезпечувала вербування працівників з-за меж ЄС через агентства, підконтрольні попередньому уряду.

Мадяр критикував цю практику під час передвиборчої кампанії.

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Аргументи нового уряду

Обмеження припливу трудових мігрантів було серед обіцянок Мадяра під час кампанії за заміну Орбана.

За словами нового прем'єра, рішення має дати угорським громадянам більше робочих місць і не дозволити компаніям знижувати зарплати за рахунок найму іноземців.

Водночас, за даними галузевих об'єднань і асоціацій роботодавців, у багатьох секторах угорської економіки наявний дефіцит робочої сили.

Кого торкнеться

За оцінками, в Угорщині працює близько 90 000 громадян країн поза ЄС - це близько 2% робочої сили.

Більшість із них зайняті у виробництві акумуляторів та автомобільній промисловості, у будівництві, як сезонні робітники у сільському господарстві та у службах доставки.

Найбільші групи працівників-мігрантів походять з Філіппін, України, Китаю, В'єтнаму та Індії.

Нагадаємо, Петер Мадяр офіційно став прем'єр-міністром Угорщини 9 травня після того, як його партія "Тиса" здобула перемогу на парламентських виборах 12 квітня 2026 року, отримавши 138 із 199 місць у парламенті.

Перемога партії "Тиса" завершила 16-річне правління Віктора Орбана.

Явка на виборах склала майже 80% - рекордний показник для Угорщини з часів краху соціалістичного блоку. Орбан визнав поразку.

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