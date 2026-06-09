Венгерские депутаты радикально снизили себе зарплаты

Венгерские законодатели единогласно проголосовали за масштабное сокращение собственных заработных плат и отмену ряда льгот. Такое решение инициировал новый премьер-министр Петер Мадьяр для радикальной экономии бюджетных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily News Hungary .

Депутатские зарплаты упадут уже со следующего месяца. Базовый оклад депутата уменьшится сразу на 40 процентов. Теперь политики будут получать эквивалент 3690 евро до уплаты налогов. Ранее доходы законодателей были втрое выше средней зарплаты по стране.

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Изменения коснутся не только рядовых депутатов, ведь под сокращение попали премьер-министр, спикер и главы парламентских комитетов. Политикам полностью отменили возмещение за мобильную связь. Также чиновникам урезали надбавки на аренду офисов, жилья и содержание персонала.

За законопроект проголосовали 189 депутатов, а всего в органе 199 членов, то есть поддержка была абсолютной. Премьер объясняет это необходимостью проявить смирение перед избирателями.

Эти меры должны спасти бюджет, потому что сэкономленных средств хватит на целый год операционных расходов. Премьер прямо говорит о последствиях многолетней коррупции и планирует снизить зарплаты мэрам городов. Однако это уже вызвало сопротивление на местах.

Главная цель Мадьяра - борьба с хищением средств. Эксперты приводят шокирующие цифры: системная коррупция во времена Орбана стоила стране 186 миллиардов евро. Это оценка за 16 лет пребывания бывшего главы страны у власти.