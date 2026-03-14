Угорська делегація покидає Київ: Орбан розповів, що вони дізналися про стан "Дружби"

Результати візиту

У повідомленні вказується, що за словами керівника групи Габора Цепека, місія зібрала необхідні факти, хоча фахівців не допустили безпосередньо до труби.

Цепек зазначив, що угорський посол Антал Хайзер взяв участь у спеціальній зустрічі для дипломатів, організованій "Нафтогазом", де Будапешт розраховував отримати технічні дані.

Віктор Орбан, коментуючи підсумки поїздки, заявив про політичний тиск на українську сторону з метою отримання відповідей.

"Ми запустили машину, а українці не змогли цього зробити, не змогли висунути свою версію. Ми змусили українців рухатися", - наголосив угорський прем'єр.

Цепек також зауважив, що робота місії проходила у складних умовах, оскільки Київ перебував під серйозною повітряною атакою.

Проте, за його словами, за результатами консультацій Угорщина тепер "знатиме набагато більше про стан труби".