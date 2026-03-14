Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Венгерская делегация покидает Киев: Орбан рассказал, что они узнали о состоянии "Дружбы"

22:55 14.03.2026 Сб
2 мин
Несмотря на ограниченный доступ к нефтепроводу, венгерские эксперты заявляют, что узнали важное
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)

Венгерская миссия, изучавшая состояние нефтепровода "Дружба", завершила работу в Киеве и возвращается в Будапешт с результатами, несмотря на отсутствие прямого доступа к объекту.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Читайте также: Орбан ответил на письмо Ющенко обвинениями Украины в "терроризме" на письмо Ющенко

Результаты визита

В сообщении указывается, что по словам руководителя группы Габора Цепека, миссия собрала необходимые факты, хотя специалистов не допустили непосредственно к трубе.

Цепек отметил, что венгерский посол Антал Хайзер принял участие в специальной встрече для дипломатов, организованной "Нафтогазом", где Будапешт рассчитывал получить технические данные.

Виктор Орбан, комментируя итоги поездки, заявил о политическом давлении на украинскую сторону с целью получения ответов.

"Мы запустили машину, а украинцы не смогли этого сделать, не смогли выдвинуть свою версию. Мы заставили украинцев двигаться", - подчеркнул венгерский премьер.

Цепек также отметил, что работа миссии проходила в сложных условиях, поскольку Киев находился под серьезной воздушной атакой.

Однако, по его словам, по результатам консультаций Венгрия теперь "будет знать гораздо больше о состоянии трубы".

Что известно о ситуации с "Дружбой"

Напомним, что 27 января 2026 года работа нефтепровода "Дружба" была остановлена в результате целенаправленного обстрела со стороны РФ. Украинские власти недавно заявили, что на полное восстановление магистрали понадобится не менее полутора месяцев.

Ранее в МИД Украины скептически отреагировали на приезд венгерской делегации, назвав их "туристами", поскольку визит не был официально согласован с Киевом в таком формате.

Кроме того, украинская сторона уже провела встречу для представителей десятков иностранных посольств, где подробно разъяснила реальное состояние нефтепровода и причины технических сложностей.

Больше по теме:
УкраинаВенгрияДружбаВиктор Орбан