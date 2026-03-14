Венгерская делегация покидает Киев: Орбан рассказал, что они узнали о состоянии "Дружбы"

Результаты визита

В сообщении указывается, что по словам руководителя группы Габора Цепека, миссия собрала необходимые факты, хотя специалистов не допустили непосредственно к трубе.

Цепек отметил, что венгерский посол Антал Хайзер принял участие в специальной встрече для дипломатов, организованной "Нафтогазом", где Будапешт рассчитывал получить технические данные.

Виктор Орбан, комментируя итоги поездки, заявил о политическом давлении на украинскую сторону с целью получения ответов.

"Мы запустили машину, а украинцы не смогли этого сделать, не смогли выдвинуть свою версию. Мы заставили украинцев двигаться", - подчеркнул венгерский премьер.

Цепек также отметил, что работа миссии проходила в сложных условиях, поскольку Киев находился под серьезной воздушной атакой.

Однако, по его словам, по результатам консультаций Венгрия теперь "будет знать гораздо больше о состоянии трубы".