В Угорщині звинуватили Хорватію в "ненадійності" після пропозицію постачати нафту
В Угорщині звинуватили Хорватію в тому, що вона є "ненадійним партнером" для транзиту нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у Facebook.
Як розповів Сійярто, вчора віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс надіслав пропозицію прем'єрам Словаччини та Угорщини використовувати хорватський нафтопровід для транспортування нафти. Раніше Хорватія сама запропонувала свою допомогу.
"Хорватія просто не є надійною країною для транзиту. Ненадійно, тому що з початку війни транзит нафти підвищив у п'ять разів середньоринковий збір. Це ненадійно, тому що вони унеможливили для МОЛ знизити потужності судноплавства на тривалий термін", - написав угорський прем'єр.
Також, за його словами, це ненадійно, тому що "необхідні інвестиції для збільшення пропускної здатності лінії не були здійснені, а дані про максимальну пропускну здатність наводяться такі, які ніколи ніким не були підтверджені".
"Таким чином, припинення постачання нафти зі сходу поставить під загрозу Угорщину і Словаччину через ненадійну країну для транзиту", - додав Сійярто.
Що передувало
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Україна заборонила транзит російської нафти "Лукойл" до Угорщини та Словаччини через свою територію. Хоча українські санкції проти "Лукойлу" було введено ще у 2018 році.
Після цього в Угорщині та Словаччині почалася істерика.
Так, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто погрожував Україні арбітражним судом, якщо не вдасться домовитись у ході консультацій з ЄС. Але консультації так і не розпочалися, рішення про це Єврокомісія поки що не ухвалила.
Своєю чергою Словаччина погрожувала припиненням експорту в Україну дизельного палива, якщо транзит російської нафти не відновиться.
Днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна не має намірів скасовувати санкції проти російської компанії "Лукойл". Адже запроваджені обмеження не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та інших країн Європи.
До того ж Єврокомісія попередньо не виявила ризиків для безпеки постачання нафти до Угорщини та Словаччини після санкцій України проти "Лукойлу".
Тим часом прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що його країна готова транспортувати нафту до Угорщини та Словаччини через Адріатичний нафтопровід JANAF.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.