В Угорщині звинуватили Хорватію в "ненадійності" після пропозицію постачати нафту

В Угорщині звинуватили Хорватію в тому, що вона є "ненадійним партнером" для транзиту нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у Facebook .

Як розповів Сійярто, вчора віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс надіслав пропозицію прем'єрам Словаччини та Угорщини використовувати хорватський нафтопровід для транспортування нафти. Раніше Хорватія сама запропонувала свою допомогу.

"Хорватія просто не є надійною країною для транзиту. Ненадійно, тому що з початку війни транзит нафти підвищив у п'ять разів середньоринковий збір. Це ненадійно, тому що вони унеможливили для МОЛ знизити потужності судноплавства на тривалий термін", - написав угорський прем'єр.

Також, за його словами, це ненадійно, тому що "необхідні інвестиції для збільшення пропускної здатності лінії не були здійснені, а дані про максимальну пропускну здатність наводяться такі, які ніколи ніким не були підтверджені".

"Таким чином, припинення постачання нафти зі сходу поставить під загрозу Угорщину і Словаччину через ненадійну країну для транзиту", - додав Сійярто.