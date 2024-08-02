В Венгрии обвинили Хорватию в "ненадежности" после предложения поставлять нефть
В Венгрии обвинили Хорватию в том, что она "ненадежный партнер" для транзита нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.
Как рассказал Сийярто, вчера вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис направил предложение премьерам Словакии и Венгрии использовать хорватский нефтепровод для транспортировки нефти. Ранее Хорватия сама предложила свою помощь.
"Хорватия просто не является надежной страной для транзита. Ненадежно, потому что с начала войны транзит нефти повысил в пять раз среднерыночный сбор. Это ненадежно, потому что они сделали невозможным для МОЛ снизить мощности судоходства на длительный срок", - написал венгерский премьер.
Также, по его словам, это ненадежно, потому что "необходимые инвестиции для увеличения пропускной способности линии не были осуществлены, а данные о максимальной пропускной способности приводятся такие, которые никогда никем не были подтверждены".
"Таким образом, прекращение поставок нефти с востока поставит под угрозу Венгрию и Словакию из-за ненадежной страны для транзита", - добавил Сийярто.
Что предшествовало
Напомним, недавно стало известно, что Украина запретила транзит российской нефти "Лукойл" в Венгрию и Словакию через свою территорию. Хотя украинские санкции против "Лукойла" были введены еще в 2018 году.
После этого в Венгрии и Словакии началась истерика.
Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожал Украине арбитражным судом, если не удастся договориться в ходе консультаций с ЕС. Но консультации так и не начались, решение об этом Еврокомиссия пока не приняла.
В свою очередь Словакия угрожала прекращением экспорта в Украину дизельного топлива, если транзит российской нефти не возобновится.
На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не намерена отменять санкции против российской компании "Лукойл". Ведь введенные ограничения не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и других стран Европы.
К тому же Еврокомиссия предварительно не выявила рисков безопасности поставки нефти в Венгрию и Словакию после санкций Украины против "Лукойла".
Тем временем, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его страна готова транспортировать нефть в Венгрию и Словакию через Адриатический нефтепровод JANAF.
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