ua en ru
Пт, 02 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Венгрии обвинили Хорватию в "ненадежности" после предложения поставлять нефть

Венгрия, Пятница 02 августа 2024 18:04
UA EN RU
В Венгрии обвинили Хорватию в "ненадежности" после предложения поставлять нефть Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Венгрии обвинили Хорватию в том, что она "ненадежный партнер" для транзита нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.

Как рассказал Сийярто, вчера вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис направил предложение премьерам Словакии и Венгрии использовать хорватский нефтепровод для транспортировки нефти. Ранее Хорватия сама предложила свою помощь.

"Хорватия просто не является надежной страной для транзита. Ненадежно, потому что с начала войны транзит нефти повысил в пять раз среднерыночный сбор. Это ненадежно, потому что они сделали невозможным для МОЛ снизить мощности судоходства на длительный срок", - написал венгерский премьер.

Также, по его словам, это ненадежно, потому что "необходимые инвестиции для увеличения пропускной способности линии не были осуществлены, а данные о максимальной пропускной способности приводятся такие, которые никогда никем не были подтверждены".

"Таким образом, прекращение поставок нефти с востока поставит под угрозу Венгрию и Словакию из-за ненадежной страны для транзита", - добавил Сийярто.

Что предшествовало

Напомним, недавно стало известно, что Украина запретила транзит российской нефти "Лукойл" в Венгрию и Словакию через свою территорию. Хотя украинские санкции против "Лукойла" были введены еще в 2018 году.

После этого в Венгрии и Словакии началась истерика.

Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожал Украине арбитражным судом, если не удастся договориться в ходе консультаций с ЕС. Но консультации так и не начались, решение об этом Еврокомиссия пока не приняла.

В свою очередь Словакия угрожала прекращением экспорта в Украину дизельного топлива, если транзит российской нефти не возобновится.

На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не намерена отменять санкции против российской компании "Лукойл". Ведь введенные ограничения не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и других стран Европы.

К тому же Еврокомиссия предварительно не выявила рисков безопасности поставки нефти в Венгрию и Словакию после санкций Украины против "Лукойла".

Тем временем, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что его страна готова транспортировать нефть в Венгрию и Словакию через Адриатический нефтепровод JANAF.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТА Венгрия Хорватия
NEWS
Тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново
Тендер на восстановление "Охматдета" отменят и проведут заново
DAILY
Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке