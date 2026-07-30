В Угорщині зупинять єдину АЕС, країні загрожує енергетична криза

Угорщина стоїть на порозі енергетичної кризи

Через рекордно низький рівень води в Дунаї атомну електростанцію "Пакш" в Угорщині буде повністю зупинено вперше за 44 роки. 29 липня через технічну несправність було також зупинено електростанцію "Дунаменті".

Одночасно з цим очікується історичне зростання попиту на електроенергію, заявив Мадяр.

"Не пізніше понеділка в Угорщині буде втрачено не більше 2000 мегават електроенергії, а попит на електроенергію з боку населення та споживачів зросте через підвищення температури", - сказав він.

Через надзвичайну енергокризу виробництво великих споживачів може бути обмежене, а в деяких випадках - навіть тимчасово зупинено.

Хто економитиме електроенергію

За вказівкою уряду, системний оператор MAVIR закликав наступних великих споживачів обмежити споживання електроенергії увечері:

заводи з виробництва акумуляторів,

цементні заводи,

хімічні заводи,

автомобільні заводи та інші підприємства.

У разі потреби уряд може планово тимчасово відключити великих споживачів. Для цього готується відповідне законодавство, повідомив прем'єр-міністр.

Надзвичайна ситуація буде?

Уряд Угорщини готується до енергетичної кризи і пропонує такі заходи:

мобілізувати необхідні внутрішні резерви електростанцій,

забезпечити необхідний імпорт електроенергії,

скоротити непотрібне споживання енергії в урядових будівлях.

Мадяр попросив також обмежити зарядку електромобілів та роботу кондиціонерів з 17:00 до 22:00.

"Крайнім заходом буде наказ про ротаційне відключення, який MAVIR застосує для підтримки балансу національної енергосистеми", - наголосив прем'єр-міністр.