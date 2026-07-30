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В Венгрии остановят единственную АЭС, стране грозит энергетический кризис

22:15 30.07.2026 Чт
2 мин
Такого в стране не было более 40 лет
aimg Елена Бджола
Фото: АЭС "Пакш" в Венгрии (wikipedia.org)

Потребление электроэнергии предприятиями Венгрии в ближайшие дни будет ограничено. Иначе кризис в энергетике ударит по всем пользователям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадяра, передает 24.hu.

Венгрия стоит на пороге энергетического кризиса

Из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае атомная электростанция "Пакш" в Венгрии будет полностью остановлена впервые за 44 года. 29 июля из-за технической неисправности была также остановлена электростанция "Дунаменти".

Одновременно с этим ожидается исторический рост спроса на электроэнергию, заявил Мадяр.

"Не позже понедельника в Венгрии будет потеряно не более 2000 мегаватт электроэнергии, а спрос на электроэнергию со стороны населения и потребителей вырастет из-за повышения температуры", - сказал он.

Из-за чрезвычайного энергокризиса производство крупных потребителей может быть ограничено, а в некоторых случаях даже временно остановлено.

Кто будет экономить электроэнергию

По указанию правительства системный оператор MAVIR призвал следующих крупных потребителей ограничить потребление электроэнергии вечером:

  • заводы по производству аккумуляторов,
  • цементные заводы,
  • химические заводы,
  • автомобильные заводы и другие компании.

При необходимости правительство может планово временно отключить крупных потребителей. Для этого готовится соответствующее законодательство, сообщил премьер-министр.

Чрезвычайная ситуация будет?

Правительство Венгрии готовится к энергетическому кризису и предлагает следующие меры:

  • мобилизовать необходимые внутренние резервы электростанций,
  • обеспечить необходимый импорт электроэнергии,
  • сократить ненужное потребление энергии в правительственных зданиях.

Мадяр попросил также ограничить зарядку электромобилей и работу кондиционеров с 17:00 до 22:00.

"Крайней мерой будет приказ о ротационном отключении, которое MAVIR применит для поддержания баланса национальной энергосистемы", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, из-за аномальной жары с 3 августа Украина может столкнуться с ростом потребления электроэнергии сразу на целый гигаватт.

Раньше РБК-Украина писало, что Грузия второй раз за двое суток пережила масштабный блэкаут. Без света остались Тбилиси и большие города, а метро, водоснабжение и транспорт работали с перебоями.

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