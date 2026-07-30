В Венгрии остановят единственную АЭС, стране грозит энергетический кризис

Венгрия стоит на пороге энергетического кризиса

Из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае атомная электростанция "Пакш" в Венгрии будет полностью остановлена впервые за 44 года. 29 июля из-за технической неисправности была также остановлена электростанция "Дунаменти".

Одновременно с этим ожидается исторический рост спроса на электроэнергию, заявил Мадяр.

"Не позже понедельника в Венгрии будет потеряно не более 2000 мегаватт электроэнергии, а спрос на электроэнергию со стороны населения и потребителей вырастет из-за повышения температуры", - сказал он.

Из-за чрезвычайного энергокризиса производство крупных потребителей может быть ограничено, а в некоторых случаях даже временно остановлено.

Кто будет экономить электроэнергию

По указанию правительства системный оператор MAVIR призвал следующих крупных потребителей ограничить потребление электроэнергии вечером:

заводы по производству аккумуляторов,

цементные заводы,

химические заводы,

автомобильные заводы и другие компании.

При необходимости правительство может планово временно отключить крупных потребителей. Для этого готовится соответствующее законодательство, сообщил премьер-министр.

Чрезвычайная ситуация будет?

Правительство Венгрии готовится к энергетическому кризису и предлагает следующие меры:

мобилизовать необходимые внутренние резервы электростанций,

обеспечить необходимый импорт электроэнергии,

сократить ненужное потребление энергии в правительственных зданиях.

Мадяр попросил также ограничить зарядку электромобилей и работу кондиционеров с 17:00 до 22:00.

"Крайней мерой будет приказ о ротационном отключении, которое MAVIR применит для поддержания баланса национальной энергосистемы", - подчеркнул премьер-министр.