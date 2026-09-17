В Угорщині злякалися "пекельних санкцій" США і просять винятку
Угорщина побоюється "каральних" мит США через те, що купує російські енергоресурси. Проте обіцяє у найближчій перспективі "злізти" з російської нафтової "голки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Мартона Гайду, який очолює комітет з питань закордонних справ угорського парламенту, у Facebook.
Угорщина злякалася "пекельних санкцій" США
В Угорщині хочуть домогтися для себе винятку з "пекельних санкцій" США. Адже країна й досі не відмовилася від російських нафти і газу.
Гайду розповів, що у Вашингтоні обговорив із членами республіканської більшості Палати представників США майбутнє угорсько-американських парламентських відносин.
Разом з тим Гайду згадав про новий законопроєкт Грема, який вводить мита для найбільших покупців російських енергоносіїв. Це, за його словами, становить ризик для Угорщини.
"Саме тому було важливо, що я зміг зазначити: "Тиса" усвідомлює небезпеки та недоліки енергетичної залежності від Росії, і незабаром буде готовий план щодо її усунення", - пише депутат.
Однак доки цього нема, Гайду вважає, що Угорщині потрібен виняток.
"Я звернувся до американських партнерів із проханням втрутитися, щоб Угорщина була звільнена від дії цього закону, а також щоб США підтримали прагнення нашої країни до диверсифікації енергопостачання", - заявив він.
Раніше РБК-Україна писало, що посадовець Білого дому підтвердив: президент США Дональд Трамп планує підписати законопроєкт про санкції проти Росії.
Також повідомлялося, що 17 вересня Палата представників Конгресу США вже остаточно ухвалила закон про санкції проти РФ. Автором документу був покійний сенатор Ліндсі Грем.