В Угорщині злякалися "пекельних санкцій" США і просять винятку

Угорщина побоюється "каральних" мит США через те, що купує російські енергоресурси. Проте обіцяє у найближчій перспективі "злізти" з російської нафтової "голки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата Мартона Гайду, який очолює комітет з питань закордонних справ угорського парламенту, у Facebook.

Угорщина злякалася "пекельних санкцій" США

В Угорщині хочуть домогтися для себе винятку з "пекельних санкцій" США. Адже країна й досі не відмовилася від російських нафти і газу.

Гайду розповів, що у Вашингтоні обговорив із членами республіканської більшості Палати представників США майбутнє угорсько-американських парламентських відносин.

Разом з тим Гайду згадав про новий законопроєкт Грема, який вводить мита для найбільших покупців російських енергоносіїв. Це, за його словами, становить ризик для Угорщини.

"Саме тому було важливо, що я зміг зазначити: "Тиса" усвідомлює небезпеки та недоліки енергетичної залежності від Росії, і незабаром буде готовий план щодо її усунення", - пише депутат.

Однак доки цього нема, Гайду вважає, що Угорщині потрібен виняток.

"Я звернувся до американських партнерів із проханням втрутитися, щоб Угорщина була звільнена від дії цього закону, а також щоб США підтримали прагнення нашої країни до диверсифікації енергопостачання", - заявив він.

Раніше РБК-Україна писало, що посадовець Білого дому підтвердив: президент США Дональд Трамп планує підписати законопроєкт про санкції проти Росії.