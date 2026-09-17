В Венгрии испугались "адских санкций" США и просят исключения
Венгрия опасается "карательных" пошлин США из-за того, что покупает российские энергоресурсы. Однако обещает в ближайшей перспективе слезть с российской нефтяной иглы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Мартона Гайду, возглавляющего комитет по иностранным делам венгерского парламента, в Facebook.
Венгрия испугалась "адских санкций" США
В Венгрии хотят добиться для себя исключения из "адских санкций" США. Ведь страна до сих пор не отказалась от российских нефти и газа.
Гайду рассказал, что в Вашингтоне обсудил с членами республиканского большинства Палаты представителей США будущее венгерско-американских парламентских отношений.
Вместе с тем Гайду упомянул о новом законопроекте Грэма, который вводит пошлины для крупнейших покупателей российских энергоносителей. Это, по его словам, представляет риск для Венгрии.
"Именно поэтому было важно, что я смог отметить: "Тиса" отдает себе отчет в опасностях и недостатках энергетической зависимости от России, и вскоре будет готов план по ее устранению", - пишет депутат.
Однако пока этого нет, Гайду считает, что Венгрии нужно исключение.
"Я обратился к американским партнерам с просьбой вмешаться, чтобы Венгрия была освобождена от действия этого закона, а также чтобы США поддержали стремление нашей страны к диверсификации энергоснабжения", - заявил он.
Ранее РБК-Украина писало, что чиновник Белого дома подтвердил: президент США Дональд Трамп планирует подписать законопроект о санкциях против России.
Также сообщалось, что 17 сентября Палата представителей Конгресса США ужеокончательно приняла закон о санкциях против РФ. Автором документа был покойный сенатор Линдси Грэм.