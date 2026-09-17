У Білому домі підтвердили, що Трамп підпише закон про санкції проти РФ - WSJ

Посадовець Білого дому підтвердив, що президент США Дональд Трамп планує підписати законопроєкт про санкції проти Росії. Документ, ухвалений Палатою представників 262 голосами проти 159, дає Трампу право запроваджувати мита проти найбільших покупців російської нафти й газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Що передбачає закон

Документ дає Трампу право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російську нафту й газ. Він також продовжує санкції проти Ірану до 2031 року.

За словами сенаторки Джин Шагін, найвищої за рангом демократки в Комітеті Сенату із закордонних справ, серед п'яти найбільших імпортерів російського викопного палива саме Китай забезпечує 51% доходів Москви від такого експорту.

Позиція Білого дому

Речник Білого дому підтвердив, що Трамп планує підписати законопроєкт.

Чому саме зараз

Конгресмен Майкл Маккол, який був ініціатором законопроєкту, наголосив: ухвалення документа напередодні зимових місяців важливе, оскільки це тисне на Путіна та його союзників до того, як Росія може почати цілити по цивільній інфраструктурі - доступу до світла й води.

"Це вдарить по них там, де справді болить, і дасть важіль впливу, необхідний, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. Це також тисне на Китай, щоб змусити Путіна сісти за стіл, бо вони теж постраждають від цих мит", - заявив Маккол.

Скептицизм демократів

Водночас найвищий за рангом демократ у Комітеті Палати представників із закордонних справ Грегорі Мікс висловив сумнів, що закон досягне мети.

"Він дає президенту Трампу широкі нові тарифні повноваження і дозволяє йому скасовувати ті самі санкції, які нібито запроваджує - санкції, які він міг би запровадити вже сьогодні, але не робив цього останні 19 місяців", - заявив Мікс.

Реакція прихильників закону

Ключові прихильники документа святкували після його ухвалення. "Народе України, ви не самі", - заявив сенатор Річард Блюменталь, який очолював просування закону в Сенаті. Звертаючись до Путіна, він додав: "Ваша економіка хитається. Ми задушимо вашу воєнну машину".