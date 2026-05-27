В Угорщині скасували рішення Орбана про вихід країни з МКС

Вихід Угорщини з МКС

Нагадаємо, раніше Угорщина виступала із різкою критикою на адресу МКС через видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та ексміністра оборони Йоава Галланта, яких суд підозрює у воєнних злочинах у Секторі Газа.

Колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан публічно заявляв, що країна не виконуватиме це рішення міжнародної інстанції. Він навіть прийняв рішення про вихід Угорщини з МКС.

У квітні 2025 року парламент Угорщини підтримав вихід країни з МКС.

Однак минулого тижня стало відомо, що новий уряд Угорщини на чолі з Петером Мадяром офіційно відмовився від планів щодо виходу з юрисдикції Міжнародного кримінального суду.