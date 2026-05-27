RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Венгрии отменили решение Орбана о выходе страны из МУС

14:20 27.05.2026 Ср
2 мин
Венгрия должна была выйти из МКС 2 июня
aimg Татьяна Степанова
Фото: премьер-министр Венгрии Перет Мадьяр (Getty Images)

Парламент Венгрии одобрил закон, который отменяет выход страны из Международного уголовного суда (МУС). Решение было инициировано в 2025 году бывшим правительством Виктора Орбана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

За отмену решения Орбана проголосовали 133 депутата от партии "Тиса", 37 депутатов от "Фидес-KDNP" проголосовали против, а 5 депутатов от "Ми Хазанк" воздержались.

Решение вступит в силу на следующий день после опубликования закона.

Правительство уже выразило свое намерение в резолюции на прошлой неделе остановить процесс выхода, начатый на основании решения предыдущего правительства Орбана.

Новый премьер Петер Мадьяр от имени правительства подал законопроект в парламент во вторник, 26 мая.

Он обосновал предложение тем, что "для сохранения международного мира и безопасности и защиты прав человека абсолютно необходимо привлечь виновных в тяжелейших международных преступлениях к ответственности в международном судебном форуме".

По мнению Мадьяра, для этого необходимо сохранить участие Венгрии в Уставе Международного уголовного суда.

Выход Венгрии из МУС

Напомним, ранее Венгрия выступала с резкой критикой в адрес МУС из-за выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта, которых суд подозревает в военных преступлениях в Секторе Газа.

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично заявлял, что страна не будет выполнять это решение международной инстанции. Он даже принял решение о выходе Венгрии из МУС.

В апреле 2025 года парламент Венгрии поддержал выход страны из МУС.

Однако на прошлой неделе стало известно, что новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром официально отказалось от планов по выходу из юрисдикции Международного уголовного суда.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МКСВенгрия