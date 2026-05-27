ua en ru
Ср, 27 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Венгрии отменили решение Орбана о выходе страны из МУС

14:20 27.05.2026 Ср
2 мин
Венгрия должна была выйти из МКС 2 июня
aimg Татьяна Степанова
В Венгрии отменили решение Орбана о выходе страны из МУС Фото: премьер-министр Венгрии Перет Мадьяр (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Парламент Венгрии одобрил закон, который отменяет выход страны из Международного уголовного суда (МУС). Решение было инициировано в 2025 году бывшим правительством Виктора Орбана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telex.

За отмену решения Орбана проголосовали 133 депутата от партии "Тиса", 37 депутатов от "Фидес-KDNP" проголосовали против, а 5 депутатов от "Ми Хазанк" воздержались.

Решение вступит в силу на следующий день после опубликования закона.

Правительство уже выразило свое намерение в резолюции на прошлой неделе остановить процесс выхода, начатый на основании решения предыдущего правительства Орбана.

Новый премьер Петер Мадьяр от имени правительства подал законопроект в парламент во вторник, 26 мая.

Он обосновал предложение тем, что "для сохранения международного мира и безопасности и защиты прав человека абсолютно необходимо привлечь виновных в тяжелейших международных преступлениях к ответственности в международном судебном форуме".

По мнению Мадьяра, для этого необходимо сохранить участие Венгрии в Уставе Международного уголовного суда.

Выход Венгрии из МУС

Напомним, ранее Венгрия выступала с резкой критикой в адрес МУС из-за выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта, которых суд подозревает в военных преступлениях в Секторе Газа.

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично заявлял, что страна не будет выполнять это решение международной инстанции. Он даже принял решение о выходе Венгрии из МУС.

В апреле 2025 года парламент Венгрии поддержал выход страны из МУС.

Однако на прошлой неделе стало известно, что новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром официально отказалось от планов по выходу из юрисдикции Международного уголовного суда.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МКС Венгрия
Новости
The Economist пишет о подготовке Украины к 2-3 годам войны: что говорит источник РБК-Украина
The Economist пишет о подготовке Украины к 2-3 годам войны: что говорит источник РБК-Украина
Аналитика
"Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст