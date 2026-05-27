В Венгрии отменили решение Орбана о выходе страны из МУС
Парламент Венгрии одобрил закон, который отменяет выход страны из Международного уголовного суда (МУС). Решение было инициировано в 2025 году бывшим правительством Виктора Орбана.
За отмену решения Орбана проголосовали 133 депутата от партии "Тиса", 37 депутатов от "Фидес-KDNP" проголосовали против, а 5 депутатов от "Ми Хазанк" воздержались.
Решение вступит в силу на следующий день после опубликования закона.
Правительство уже выразило свое намерение в резолюции на прошлой неделе остановить процесс выхода, начатый на основании решения предыдущего правительства Орбана.
Новый премьер Петер Мадьяр от имени правительства подал законопроект в парламент во вторник, 26 мая.
Он обосновал предложение тем, что "для сохранения международного мира и безопасности и защиты прав человека абсолютно необходимо привлечь виновных в тяжелейших международных преступлениях к ответственности в международном судебном форуме".
По мнению Мадьяра, для этого необходимо сохранить участие Венгрии в Уставе Международного уголовного суда.
Выход Венгрии из МУС
Напомним, ранее Венгрия выступала с резкой критикой в адрес МУС из-за выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта, которых суд подозревает в военных преступлениях в Секторе Газа.
Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично заявлял, что страна не будет выполнять это решение международной инстанции. Он даже принял решение о выходе Венгрии из МУС.
В апреле 2025 года парламент Венгрии поддержал выход страны из МУС.
Однако на прошлой неделе стало известно, что новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром официально отказалось от планов по выходу из юрисдикции Международного уголовного суда.