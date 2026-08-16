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В Угорщині перекинувся автобус із польськими туристами, багато загиблих та постраждалих

14:00 16.08.2026 Нд
2 хв
Що стало причиною аварії?
aimg Тетяна Степанова
Фото: в Угорщині перекинувся автобус із польськими туристами (польські ЗМІ)

Уночі 16 серпня польський туристичний автобус потрапив в аварію в Угорщині. Загинули 12 людей, ще десятки пасажирів постраждали.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

Як повідомляється, близько 01:00 автобус зʼїхав у кювет і перекинувся поблизу міста Мезьокерестеш на сході країни.

За попередніми даними поліції, причиною аварії стало те, що водій заснув за кермом. Його вже взяли під варту.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевір підтвердив, що загиблі - громадяни Польщі. Наразі сімох постраждалих доставили до лікарень у важкому стані. Решта майже 40 пасажирів отримали легкі травми.

Фото: в Угорщині перекинувся автобус із польськими туристами (польські ЗМІ)

Видання Polsat News повідомило, що люди, які потрапили в аварію, - це паломники, які їхали до Меджугор’я. Це невелике містечко в Боснії та Герцеговині, яке стало всесвітньо відомим католицьким центром паломництва завдяки повідомленням про обʼявлення Діви Марії. Щороку туди приїжджають мільйони вірян з усього світу.

Нагадаємо, нещодавно на автодорозі Одеса-Миколаїв сталася смертельна ДТП. Вантажний фургон виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з двома мікроавтобусами - загинули троє людей.

А у Харкові сталася ДТП за участі міської маршрутки й двох авто в районі ХТЗ. Постраждали понад 10 людей.

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