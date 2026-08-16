RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Венгрии перевернулся автобус с польскими туристами, много погибших и пострадавших

14:00 16.08.2026 Вс
2 мин
Что стало причиной аварии?
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Венгрии перевернулся автобус с польскими туристами (Getty Images)

В ночь на 16 августа польский туристический автобус попал в аварию в Венгрии. Погибли 12 человек, еще десятки пассажиров пострадали.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр.

Как сообщается, около 01:00 автобус съехал в кювет и опрокинулся вблизи города Мезьокерестеш на востоке страны.

По предварительным данным полиции, причиной аварии стало то, что водитель заснул за рулем. Его уже заключили под стражу.

Спикер Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевир подтвердил, что погибшие - граждане Польши. В настоящее время семь пострадавших доставили в больницы в тяжелом состоянии. Остальные около 40 пассажиров получили легкие травмы.

Фото: в Венгрии перевернулся автобус с польскими туристами (польские СМИ)

Издание Polsat News сообщило, что попавшие в аварию люди - это паломники, которые ехали в Меджугорье. Это небольшой городок в Боснии и Герцеговине, ставший всемирно известным католическим центром паломничества благодаря сообщениям о явлении Девы Марии. Каждый год туда приезжают миллионы верующих со всего мира.

Напомним, недавно на автодороге Одесса-Николаев произошло смертельное ДТП. Грузовой фургон выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя микроавтобусами - погибли три человека.

А в Харькове произошло ДТП с участием городской маршрутки и двух авто в районе ХТЗ. Пострадали более 10 человек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТППольшаВенгрияАвтобусы